Jak przekazał przedstawiciel ministerstwa zdrowia Indonezji Achmad Yuriano, od początku epidemii zdiagnozowano 39 294 przypadki zakażeń i 2198 zgonów, w tym 64 w poniedziałek. W sumie wyzdrowiały 15 123 osoby.

Na Filipinach odnotowano tego dnia 490 nowych zakażeń i 10 zgonów, przez co bilans zainfekowanych wzrósł do 26 420, a ofiar śmiertelnych do 1098. W sumie do tej pory z Covid-19 wyzdrowiało 6252 pacjentów, w tym 298 w poniedziałek - podaje na swojej stronie internetowej filipińskie ministerstwo zdrowia. W ciągu dnia prezydent Rodrigo Duterte ma zdecydować, czy kwarantanna w stołecznej Manili ma zostać przedłużona, czy można już łagodzić ograniczenia.

W Singapurze potwierdzono 214 nowych przypadków SARS-CoV-2, zwiększając liczbę zakażonych od początku epidemii do ponad 40 tys., przy czym 29,5 tys. zakażonych osób już wyzdrowiało. Oznacza to, że to liczące 5,8 mln mieszkańców miasto państwo zdiagnozowało najwięcej zakażeń wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej przy relatywnie niewielkiej liczbie 26 zgonów na Covid-19.

Od 19 czerwca po ponad dwóch miesiącach ograniczeń w Singapurze będzie można spotkać się w niewielkim gronie pięciu osób i ponownie zostaną otwarte restauracje i sklepy. Wymagania dotyczące dystansu społecznego nadal obowiązują - poinformował w poniedziałek resort zdrowia.

W Malezji stwierdzono 41 kolejnych zakażeń SARS-CoV-2, ale nikt nie zmarł. Oznacza to, że od początku epidemii w tym kraju odnotowano 8494 infekcje, a 121 osób zmarło na Covid-19. (PAP)