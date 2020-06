Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - CI Games podpisał aneks do umowy kredytu odnawialnego z mBankiem dotyczący zwiększenia wysokości kredytu odnawialnego o 15 mln zł. Pozyskane finansowanie może zostać wykorzystane przy realizacji trzech projektów, w tym "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" oraz "Lords of the Fallen 2", podała spółka.



"Finansowanie przez bank mimo trwającej wciąż pandemii jest nadal atrakcyjne kosztowo. W najbliższych miesiącach będziemy prowadzić dalsze rozmowy dotyczące finansowania w kolejnych latach. Możliwe jest, że jego poziom kolejny raz może istotnie się zmniejszyć. Ostateczne decyzje podejmiemy najprawomocniej w IV kwartale 2020"- powiedział prezes CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.



Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M oraz 2,7 pkt. proc. marży. Zabezpieczenia spłaty kredytu są typowe dla tego typu umów i obejmują zastaw finansowy na rachunkach spółki w mBanku oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jednocześnie prezes CI Games Marek Tymiński zobowiązany jest posiadać minimum 52 663 570 akcje spółki, stanowiące 32,52% liczby głosów w akcjonariacie, podano.



Spółka przypomina, że United Label - globalna platforma wydawnicza z Grupy CI Games - prowadzi emisję akcji, z której chce pozyskać 4,4 mln zł na finalizację prac nad aktualnym portfolio wydawniczym oraz dalszą jego rozbudowę. Spółka z sukcesem zakończyła I transzę emisji, z której pozyskała 3 mln zł. Zapisy w II transzy startują 1 lipca o 10:00.



"Wierzymy w dalszy rozwój United Label, po udanej emisji nadal będziemy większościowym akcjonariuszem z prawie 80-proc. udziałem w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu, a wyniki spółki będziemy konsolidować w sprawozdaniu grupy kapitałowej CI Games" - powiedział Tymiński, cytowany w komunikacie.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



(ISBnews)