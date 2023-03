Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w czwartek w Radiu Plus odniósł się do sprawy obłożenia PKN Orlen podatkiem od nadmiarowych zysków.

"Pracujemy nad tym. Myślę, że w marcu będziemy w stanie projekt już przedstawić" - powiedział Sasin. Jak zaznaczył, "należy pamiętać, że Orlen jest spółka międzynarodową, działa na bardzo wielu rynkach nie tylko w Polsce".

Szef MAP przypomniał, że spółki energetyczne już zostały pozbawione nadmiarowych zysków, ponieważ w zeszłym roku zostały wprowadzone regulacje zamrażające ceny prądu, "ustanawiające (...) ustawowe ceny prądu dla odbiorców indywidualnych, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla podmiotów wrażliwych szkół, szpitali. (...) I koszt tego rozwiązania będzie w znacznej części pokryty z zysków spółek energetycznych, ale również częściowo z budżetu. Spółki energetyczne mamy więc w tej sprawie załatwione" - stwierdził Sasin, dodając, że jest jeszcze kwestia spółek górniczych.

"Część z tych spółek na mocno rosnącej cenie węgla zarobiło bardzo dużo. Głównie chodzi tutaj o węgiel koksujący. Zyski Jastrzębskiej Spółki Węglowej są rzeczywiście rekordowe. W tym roku zapowiadają się również rekordowo" - zauważył wicepremier. Dodał, że jest też "kwestia Orlenu i przerobu ropy naftowej".

"Ministerstwo klimatu, we współpracy z Ministerstwem Finansów i z moim resortem pracujemy nad stworzeniem takich mechanizmów, które również wyrównałyby te dysproporcje, czyli te zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, jakichś nowych rozwiązań, tylko ze wzrostu cen na rynku" - wskazał minister aktywów. Zaznaczył, że "prawdopodobnie, nie chcę tego przesądzać, te rozwiązania obejmą rok poprzedni, 2022 r."

"Nie możemy tych spółek ostrzyc jak owce do gołej skóry, ponieważ potrzebujemy też inwestycji, chociażby w energetykę" - zastrzegł Sasin.

"Jeśli chcemy mieć tańszą energie na przyszłość, bezpieczeństwo energetyczne, chcemy transformacji energetycznej, odchodzenia od węgla, to musimy ten węgiel czymś zastąpić. Żeby go zastąpić trzeba zainwestować ogromne pieniądze, niewyobrażalne pieniądze, nie tylko w atom, ale też w inne źródła energii, w energię odnawialną. Musimy tutaj balansować" - powiedział Sasin.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zgodnie z wprowadzonym przez rząd mechanizmem, polskie spółki przeznaczają dziesiątki miliardów na obniżkę rachunków za energię odbiorców.

Wyjaśnił wówczas, że "można opodatkować spółki specjalnym podatkiem od nadzwyczajnych zysków i wtedy te pieniądze z budżetu przeznaczać na obniżenie cen energii. My zdecydowaliśmy się na taki mechanizm tylko realizowany w inny sposób - mechanizm revenue cap".

"Polega to na tym, że te spółki biorą te środki które zarobiły, i przeznaczają je na obniżkę cen gazu, ciepła, energii elektrycznej. To są dziesiątki miliardów złotych, które zarówno Orlen jak i spółki energetyczne przeznaczają na obniżkę naszych rachunków" - mówił premier. "Mamy pieniądze ze spółek, które pośrednio są w ten sposób opodatkowane. One składają się na niższe ceny gazu, na niższe ceny ciepła i energii elektrycznej" - dodał Mateusz Morawiecki.