"Zarząd Global Cosmed S.A. informuje, iż rada nadzorcza spółki, w dniu 26 czerwca 2020 r., podjęła uchwałę o powołaniu, od dnia 01 lipca 2020r., pana Roberta Tomasz Koziatka do Zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji członka jej zarządu" - czytamy w komunikacie.



Koziatek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W 1987 roku ukończył Wydział Chemiczny, kierunek Inżynieria Chemiczna, gdzie kontynuując pracę naukową w 1994 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Równocześnie na tej samej uczelni ukończył w 1991 roku Wydział Informatyki i Zarządzania., podano w materiale. Był związany z grupą PZ Cussons, wiodącym brytyjskim producentem marek do pielęgnacji ciała oraz chemii gospodarczej, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie R&D, jakości, reengineeringu produkcji, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W latach 2017-18 pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w VVF Sp. z o.o., spółce należącej do międzynarodowego koncernu (VVF Ltd.) specjalizującego się w produkcji i sprzedaży produktów do pielęgnacji ciała. We wrześniu 2018 roku dołączył do spółki Global Cosmed S.A. obejmując funkcję COO.



Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,86 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)