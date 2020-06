"W czerwcu zostały zrealizowane ostatnie prace wykończeniowe przy zbiorniku w Raciborzu. Instalacja została zaprojektowana jako polder, czyli suchy obiekt, który będzie wypełniany wyłącznie w przypadku powodzi. W momencie nadejścia fali polder będzie piętrzył wodę, zabezpieczając obszar około 600 km2 od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław. Inwestycja ochroni przed żywiołem blisko 2,5 mln mieszkańców w trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Budowlę przelewowo-spustową wyposażono w sześć zasuw głównych, których praca będzie się odbywała mechanicznie oraz automatycznie" - czytamy w komunikacie.



"Wybudowanie zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu to wyjątkowa inwestycja. Zapewnia bezpieczeństwo milionom ludzi i setkom miejscowości z Wrocławiem włącznie. Budowę przejęliśmy po innymi wykonawcy. Na kontrakcie pracowało z naszej strony blisko tysiąc osób i ponad 200 jednostek sprzętu. Dzięki bardzo dobrej współpracy z inwestorem i finansującym inwestycję Bankiem Światowym inwestycję ukończyliśmy w terminie kontraktowym. Mamy duże doświadczenie i możliwości w realizacji budowli hydrotechnicznych" - dodał dyrektor budownictwa w Budimeksie Artur Popko, cytowany w komunikacie.



Zbiornik Racibórz Dolny ma powierzchnię 26,3 km2 i pomieści 185 mln m3 wody, czyli tyle, ile zmieściłoby się w 226 Pałacach Kultury. Objętość obiektu będzie się stopniowo powiększać do 300 mln m3, ze względu na wydobywane w czaszy kruszywo, podano także.



Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2017 r. i trwały blisko 30 miesięcy. Przebudowa zbiornika Racibórz Dolny została zlecona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Budżet przedsięwzięcia pochodzi ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przypomina Budimex.



Budimex ma bogate doświadczenie w realizacji inwestycji hydrotechnicznych. Jako generalny wykonawca przebudował, między innymi: porty w Świnoujściu i w Szczecinie, Kanał Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku czy Zbiornik Wodny Rydzyna. Obecnie Budimex realizuje także modernizację portów w Gdańsku i poprawę dostępu do portów w Gdyni i w Świnoujściu, zakończono w informacji.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)