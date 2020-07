"W ostatnich tygodniach przedstawiliśmy plany grupy kapitałowej PGNiG związane ze zwrotem w kierunku rozwoju segmentu zielonej energii. Dziś mogę powiedzieć - od słów do czynów. Wybraliśmy właśnie wykonawcę pierwszej instalacji OZE, która powstanie na dachu jednego z budynków naszej siedziby głównej w Warszawie. A to dopiero początek" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.



W ciągu najbliższych kilku lat PGNiG zamierza przeznaczyć do 4 mld zł na zbudowanie segmentu OZE. Docelowo pozwoli to osiągnąć moc wytwórczą na poziomie nawet 900 MW, przez co PGNiG stanie się jednym z wiodących wytwórców energii z OZE w Polsce, podkreślono.



"Nasz zielony zwrot zaczynamy od siebie - od działań wewnętrznych. Docelowo chcemy wykorzystać, pod instalację paneli fotowoltaicznych, grunty i dachy w całej grupie kapitałowej" - dodał wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.



Na terenach należących do GK PGNiG zidentyfikowano ponad 60 ha gruntów i ok. 125 tys. m2 powierzchni dachowej pod instalację fotowoltaiki.



"Szacujemy, że na tym obszarze zainstalujemy 40 MW mocy" - stwierdził Sekściński.



Zielony zwrot PGNiG obejmuje także rozwój takich paliw alternatywnych, jak wodór i biometan. W tym obszarze trwają m.in. zaawansowane prace dotyczące budowy badawczej stacji tankowania pojazdów wodorem. Pierwszy taki obiekt powstanie na warszawskiej Woli, a termin oddania go do użytku to październik 2021 r.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)