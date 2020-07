"Mercator Medical (Thailand) Ltd., produkcyjna spółka Grupy Mercator Medical, zawarła kontrakt z Unispace Health Pty Limited z siedzibą w Sydney o wartości, w przeliczeniu, około 169 mln zł. Jednocześnie podtrzymane zostały dostawy do Unispace Health Limited z siedzibą w Londynie, z tym, że wartość umów z tym podmiotem (RB 25/2020 i 27/2020) została skorygowana w dół o około 10,5 mln zł, do 159,3 mln zł. Z kolei 3 mln zł to wartość kontraktów z Unispace of North America. Znacznie większe dostawy do Ameryki Północnej są jednak realizowane na bazie umów z Ammex Corp. z siedzibą w stanie Waszyngton. Aktualizacja umów zawieranych od października zeszłego roku do 3 kwietnia br. (RB 6/2020 i 13/2020) oznacza dodatkowe około 44,4 mln zł sprzedaży, a umowy zawarte po tej dacie opiewają na 58,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Wartość omawianych umów ze spółkami Unispace i Ammex to około 552,5 mln zł.



"Umowy dotyczą dostaw kontenerowych z naszej tajskiej fabryki, która cały czas pracuje na pełnych mocach. Cieszy nas korzystna sytuacja rynkowa, w szczególności duży popyt i środowisko rosnących cen. Wykorzystujemy również możliwości biznesowe w zakresie segmentu dystrybucyjnego, który jest naszym drugim głównym obszarem działalności" - powiedział członek zarządu Mercator Medical ds. finansowych Witold Kruszewski, cytowany w materiale.



Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)