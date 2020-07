Jeszcze w lipcu swoje premiery będą miały gry "Geki Yaba Runner" oraz "Shipped", przy czym ta pierwsza zostanie wydana we współpracy z japońskim wydawcą Fly High Works, podano.



"Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że udało nam się powrócić do wydawania gier w Japonii. Wszystko wskazuje, że w roku 2020 przekroczymy planowane do wydania 15 tytułów na rynku japońskim, a wliczając gry wydane do końca marca 2021 roku liczba ta powinna osiągnąć 25 tytułów. Umożliwi nam to mocne wejście na rynek japoński, a następnie kolejne rynki azjatyckie, cross promocję pomiędzy wprowadzanymi tytułami i wzrost potencjału przychodowego gier wydawanych na konsoli Nintendo Switch" - powiedział prezes QubicGames Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.



W kolejnych miesiącach QubicGames planuje kilka dużych tytułów na rynek japoński - "Blazing Beaks" zadebiutuje w sierpniu, a największy dotychczasowy tytuł "QubicGames Dex", mający premierę 24 lipca w Ameryce Północnej i Europie, zadebiutuje w Japonii na przełomie sierpnia i września tego roku. Natomiast na przełomie 2020 i 2021 roku ukażą się takie tytuły, jak "Real Boxing 2", "Good Night, Knight" i cała seria gier "BIT.TRIP" składająca się z 7 tytułów, wskazano również.



"Plan 'podbicia' Japonii zakłada najpierw wydanie kilku mniejszych tytułów a następnie przejście do wydawania także większych gier, mając już zbudowana bazę graczy, Na początek 'atakujemy' grą 'Pocket Mini Golf', a w celu zwiększenia 'siły ognia' każdy gracz, który ją kupi, dostanie grę 'Robonauts' w prezencie. Po zbudowaniu bazy graczy planujemy już w sierpniu i wrześniu 'wytoczyć większe działa' - 'Blazing Beaks', 'Dex' oraz 'Gravity Rider Zero'" - podsumował Pieczykolan.



QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.



(ISBnews)