Ovid Works jest 373 spółką notowaną na rynku NewConnect i 29. przedstawicielem sektora gier.



"Dołączenie do grona spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to ważny krok w rozwoju naszej spółki. Jesteśmy wciąż młodą i dynamicznie rozwijającą się spółką. Jednocześnie osiągnęliśmy już rentowność, choć prawdziwy potencjał wynikowy drzemie w realizowanych obecnie projektach" - powiedział prezes Jacek Dębowski, cytowany w komunikacie.



W tym tygodniu studio oraz wydawca gry (All in! Games) ogłosili datę premiery gry "Metamorhosis", która odbędzie się 12 sierpnia, jednocześnie w wersji na komputery PC, Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.



"Gra 'Metamorhosis' to nasza obecnie flagowa produkcja. Mamy wobec niej wysokie oczekiwania i wierzymy, że przypadnie do gustu szerokiemu gronu graczy. Gra opowiada historię niezwykłej podróży głównego bohatera prze magiczny, ręcznie malowany świat 'Metamorfozy' przy muzyce skomponowanej przez Mikołaja Stroińskiego i Garry'ego Schymana" - dodał Dębowski.



Gra "Metamorphosis" inspirowana jest powieściami Franza Kafki, przede wszystkim "Metamorfozą", "Procesem" oraz "Zamkiem". Gracze wcielą się w człowieka, który w tajemniczy sposób zmienił się w insekta. Głównym zadaniem jest znalezienie sposobu na powrót do naszego ciała.



Ovid Works zostało założone w 2015 r. i obecnie składa się z 18-osobowego zespołu. Dotychczas spółka otrzymała dofinansowania na łączną kwotę ok. 5,2 mln zł. Właścicielem 32,4% akcji Ovid Works jest Varsav Game Studios.



(ISBnews)