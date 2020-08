Zgodnie z podanymi przez spółkę danymi, wynik EBITDA za I półrocze wyniósł 9,35 mld zł, a EBIT 7,65 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. EBIT wzrósł czterokrotnie, a EBITDA - trzykrotnie.

„Mimo zawirowań związanych z pandemią koronawirusa pod względem wyników mamy za sobą bardzo dobre półrocze. PGNiG osiągnęło najlepsze wyniki finansowe spośród raportowanych za półrocze i kwartał przez polskie spółki giełdowe, w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych” - oświadczył prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Jak dodał, „wyraźnie widać spadek kosztów pozyskania gazu poprzez zmianę formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, wskutek wygranego przez PGNiG postępowania arbitrażowego”.

Zgodnie z zapowiedziami realizujemy cel w postaci podnoszenia wartości Grupy Kapitałowej PGNiG dla akcjonariuszy – zapewnił Kwieciński.

W poszczególnych segmentach, przychody segmentu wydobycie wyniosły 2,12 mld zł, co oznacza spadek o 29 proc. rok do roku. Na taki wynik wpływ miały niższe aż o 34 proc. niż przed rokiem ceny ropy naftowej, oraz średnie ceny gazu na rynku spot na TGE niższe o 43 proc. - wskazało PGNiG.

Reklama

W segmencie obrót i magazynowanie zanotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 8 proc. rok ro roku, do poziomu 16,48 mld zł, mimo wzrostu sprzedaży gazu o 6 proc. - do 16,90 mld m sześc. Średnia cena gazu ziemnego z transakcji giełdowych na TGE spadła w tym okresie o 21 proc. - zauważyło PGNiG.

Wolumen dystrybuowanego gazu utrzymał się na poziomie zbliżonym do tego z I półrocza 2019 roku i wyniósł 6,19 mld m sześc., co oznacza 2 proc. spadek rok do roku. Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej wrosły o 1 proc. do 2,28 mld zł.

W segmencie wytwarzanie przychody ze sprzedaży wzrosły o 5 proc. rok do roku do 1,48 mld zł. (PAP)

wkr/ mmu/