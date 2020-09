"Najmocniejszą pozycję na rynku kolejowym niewątpliwie posiada spółka Lotos Kolej. Także spółka Lotos Oil ma nieco większy udział w rynku w niektórych segmentach niż jej odpowiednik w Grupie Orlen, choć tu same udziały rynkowe to nie wszystko, liczą się też możliwości produkcji nowoczesnych baz produktowych" - powiedział Majewski w rozmowie z ISBnews w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.



"Mocną pozycję mamy także na rynku asfaltów, ale tu akurat udziały zakładów południowych przeznaczone są do zbycia w ramach realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej" - dodał prezes.



Zwrócił także uwagę na segment wydobycia, w którym z kolei największe kompetencje wydaje się mieć PGNiG.



"Niezależnie od procesu prowadzonego przez PKN Orlen, podjęliśmy rozmowy z PGNiG, żeby doprowadzić do połączenia naszych sił na szelfie norweskim. Plany te zostały jednak przesłonięte przez proces przejęcia kiedy okazało się, że w połączonej grupie poza Orlenem i

Lotosem ma się znaleźć docelowo także PGNiG" - powiedział.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.



