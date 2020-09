PixelHeart to francuska firma zajmująca się dystrybucją i publikacją niezależnych gier wideo na wielu platformach, takich jak Dreamcast, Super Nintendo czy Nintendo Switch. Skupia się głównie na dystrybucji pudełkowej. Zarząd No Gravity Games nawiązał współpracę z PixelHeart, aby skutecznie wprowadzić gry PixelHeart do dystrybucji cyfrowej, podano.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)