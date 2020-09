"Dziś Budimex Nieruchomości jest jedną z najlepszych marek na rynku. Chodzi więc przede wszystkim o to, żeby kontynuować rozwój. Aby osiągnąć ten cel, chcemy zmienić strategię. Nie chcę przesądzać, jaka to będzie zmiana, gdyż decyzja zapadnie najpóźniej w I połowie 2021 r. Dziś najważniejszym celem jest zwiększenie skali. Jesteśmy obecni w pięciu miastach z dobrze zorganizowaną strukturą sprzedaży. Mamy więc możliwości do rozwoju potencjału i do polepszenia kilku parametrów" - powiedział Kapitan w rozmowie z ISBnews.



Według niego, to dobry moment na zmianę, a do wyboru są różne opcje rozwoju, m. in. private rental sector, aparthotele czy nowe rynki geograficzne.



"Jesteśmy po wyborze doradcy, którym został bank Santander" - wskazał prezes.



Przyszłość rynku prezes upatruje również m.in. w projektach wielofunkcyjnych.



"Zawsze uważaliśmy, że projekty mix-use to przyszłość. Podobnie jak inwestowanie w tereny poprzemysłowe ze względu na kończący się zasób gruntów w miastach. Niemniej tereny te powinny być w przeważającej części przeznaczone na budownictwo wielorodzinne. Lubimy trudne tematy, także te związane z przebudowywać istniejącej tkanki miejskiej" - powiedział Kapitan.



"Myślenie o gruntach zawsze zaczynamy od naszego landbanku. Mamy w nim prawie 8 tys. mieszkań, co zapewnia stabilną przyszłość. Aktywnie poszukujemy nowych gruntów, niemniej nad każdym zakupem bardzo dokładnie się zastanawiamy" - kontynuował.



Według niego, sytuacja rynkowa jest dobra, przede wszystkim od strony popytowej.



"W tym roku wprowadzono do sprzedaży o wiele mniej nowych mieszkań, szczególnie w Warszawie. A popyt cały czas się utrzymuje. Większość osób, które kupują mieszkania z oferty BXN, zabezpiecza własne potrzeby. Mieszkania są jednocześnie najbezpieczniejszą lokatą kapitału. Co więcej, w Polsce brakuje wciąż ponad 2 mln mieszkań" - podkreślił.



"W Budimeksie Nieruchomości podstawą jest bezpieczeństwo kupujących. Zawsze dotrzymujemy obietnic. Wszystkie nasze osiedla oddawane są w terminie, niektóre szybciej. Nie tworzymy spółek celowych, od początku do końca klient jest z jedną firmą" - dodał.



Według obserwacji spółki, pandemia nieco zmieniła potrzeby mieszkaniowe Polaków.



"Wbrew niektórym analizom, wpływ koronawirusa nie objawia się potrzebą większych mieszkań, a raczej bardziej funkcjonalnych, np. z możliwością urządzenia pokoju bądź zaaranżowania miejsca na pracę zdalną. Zatem metraż pozostaje ten sam, ale pożądany układ się zmienia. Na znaczeniu zyskują duże balkony i ogródki, w czym akurat od zawsze byliśmy dobrzy" - zakończył Kapitan.



W lipcu Budimex podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego grupy. Pod koniec sierpnia Budimex dokonał wyboru zewnętrznego doradcy strategicznego i zawarł umowę z Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie, z którym najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzi przegląd opcji.



Budimex Nieruchomości przedsprzedał netto 1 655 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 534 lokale w 2019 r.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



Tomasz Chaberko



(ISBnews)