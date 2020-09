Informacje o zarzutach w poniedziałek osobiście potwierdził prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wskazał, że bankierowi grozi do 15 lat więzienia. W piątek RMF FM podał jedynie, że jest wniosek do sądu o areszt dla biznesmena oraz że ma to związek z aferą GetBacku.

Z informacji, jakie przekazała nam prokuratura, wynika, że zarzut dotyczy sprzedawania trefnych obligacji GetBacku za pośrednictwem Idea Banku. To podmiot, który kontroluje Leszek Cz. – Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Cz. jako przewodniczący rady nadzorczej banku oraz osoba faktycznie nim zarządzająca, poprzez wyrażanie zgody umożliwił zorganizowanie i prowadzenie sprzedaży obligacji GetBack w sieci Idea Bank – informuje w odpowiedzi na pytania DGP Prokuratura Krajowa.