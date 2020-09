"Nova Królikarnia jest bez wątpienia jednym z najbardziej wyjątkowych produktów w naszym portfolio. Kiedy projektowaliśmy tę inwestycję dwa lata temu, projektów jak ten było bardzo mało. Nadal takich miejsc na mapie Warszawy jest niewiele. Nova Królikarnia jest szczególna z wielu względów, ale jej najważniejszym wyróżnikiem jest to, że stworzyliśmy osiedle willowe w centrum miasta, zewsząd otoczone zielenią" - powiedział prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.



Nova Królikarnia powstała w centrum starego Mokotowa, w sercu zielonego parku o powierzchni ponad 5 tys. m2.



"Projekt Novej Królikarni, z jej kameralną, niską zabudową, zatopioną w zieleni, budzi skojarzenia z ponad stuletnią ideą miasta ogrodu. Nova Królikarnia to m.in. 18 domów jednorodzinnych, z własnym parkiem, jeziorem, kreatywnymi placami zabaw i ścieżkami do biegania. Usytuowana blisko centrum miasta, tuż obok ulic Idzikowskiego i Puławskiej" - dodał wiceprezes, dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.



Domy, które pozostały w sprzedaży mają metraż od 204 do 224 m2 i ogrody do 400 m2. Wyróżnia je system smart dom i oferowane rozwiązania eko, takie jak możliwość ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycję zrealizował Totalbud.



Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)