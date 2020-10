Warszawa, 15.10.2020 (ISBnews) - InPost rozszerza flotę samochodów elektrycznych o 40 nowych Nissanów e-NV200 XL Voltia i e-NV 200, podała spółka. Samochody będą jeździć w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W przyszłym roku InPost planuje zwiększenie floty do 500 samochodów elektrycznych, które będą dostarczały przesyłki w najważniejszych miastach w Polsce.

Pierwszym całkowicie "elektrycznym" miastem z zielonymi dostawami do paczkomatów InPost będzie Warszawa - gdzie zgodnie z planem nastąpi to do końca 2021 roku, podkreślono.

"Pozycja lidera rynku to nie tylko przywileje - ale także odpowiedzialność. W trosce o naszą wspólną przyszłość podjęliśmy strategiczną decyzję o inwestycji w samochody elektryczne. Flota 40 nowych samochodów wjeżdża na ulice polskich miast. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, a w obliczu problemów klimatycznych - z jakimi cały świat musi walczyć - inwestycja w samochody elektryczne powinna być ważną strategią dla każdej firmy logistycznej. Dostarczanie wielu paczek za pomocą elektrycznego samochodu do jednego paczkomatu wspiera redukcję emisji CO2 i ogranicza korki w coraz bardziej zatłoczonych miastach, takich jak Warszawa" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost rozbudowuje flotę samochodów, by zapewnić obsługę coraz większej liczby paczkomatów, których w Polsce jest już ponad 8 000.

"Chcemy, żeby samochody we flocie InPost - obsługujące dodatkowe wolumeny z nowych paczkomatów - były samochodami elektrycznymi. Dlatego w przyszłym roku, przy wsparciu z funduszu niskoemisyjnego transportu, planujemy zwiększyć naszą flotę samochodów elektrycznych do 500. Także w przyszłym roku pierwszym całkowicie bezemisyjnym dla naszych dostaw miastem będzie Warszawa" - dodał Brzoska.

Samochody Nissan zapewniają zasięg do 200 km w mieście, 8 m3 przestrzeni ładunkowej oraz ładowność 580 kg.

"Nissan od lat promuje rozwiązania mające na celu ograniczenie emisji, szczególnie w miastach. Użytkowy e-NV200 XL Voltia jest idealnym pojazdem do realizacji dostaw na ostatnim odcinku - komfortowym i tanim w eksploatacji dla użytkowników, a także zupełnie nieuciążliwym dla mieszkańców miast, ponieważ porusza się niemal bezgłośnie i nie emituje spalin. Stanowi optymalną kombinację kompaktowych wymiarów, uniwersalnej przestrzeni ładunkowej i wydajnego, elektrycznego napędu" - powiedział dyrektor zarządzający Nissan Sales CEE Tomasz Latała-Golisz.

