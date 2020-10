"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 53,3 tys. ton i była niższa o 14,1 tys. ton (-21%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z września 2019 roku. Głównym powodem spadku była niższa sprzedaż miedzi we wrześniu 2020 zrealizowana przez KGHM Polska Miedź ze względu na znaczne przyspieszenie sprzedaży w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Nieco niższą sprzedaż odnotowała również kopalnia Sierra Gorda" - czytamy w komunikacie.



Sprzedaż srebra wyniosła 119,3 tony i była niższa o 22,7 tony (-16%) w odniesieniu do sprzedaży wrześniowej z ubiegłego roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z niższą sprzedażą srebra z polskich aktywów produkcyjnych.



Sprzedaż TPM wyniosła 9,3 tys. troz i była niższa o 17 tys. troz (-65%) w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie zeszłego roku. Za spadek odpowiada sprzedaż złota zrealizowana przez spółkę-matkę.



Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 0,5 mln funtów (-42%) względem września 2019 roku. Spadek sprzedaży dotyczył kopalni Sierra Gorda, podano także.



W okresie styczeń-wrzesień sprzedaż miedzi sięgnęła 515,8 tys. ton wobec 513,6 tys. ton rok wcześniej.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)