W sobotę weszły w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem; cała Polska stała się strefą czerwoną. Wytyczne dotyczące obostrzeń w poszczególnych dziedzinach zawiera opublikowane w piątek w nocy w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na stronie www.gov.pl napisano, że "zasady ze strefy czerwonej zostają rozciągnięte na całą Polskę od soboty, 24 października 2020 r.; wszędzie więc – w każdym powiecie – obowiązują dokładnie takie same obostrzenia"

"Działalność hoteli jest obecnie dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową" - czytamy.

W rozporządzeniu Rady Ministrów napisano, że usługi w hotelu są dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. Goście oraz obsługa muszą zakrywać usta i nos. Goście maseczki mogą zdjąć tylko podczas posiłku. W restauracjach hotelowych siedzą przy co drugim stoliku, a odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

"Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.)" - czytamy na stronie www.gov.pl .

