"W 2020 roku skupiliśmy się na dalszej poprawie rentowności, umacnianiu istniejącej sieci dystrybucji. Nie planujemy otwarć nowych filii w tym roku, ale przygotowujemy się do uruchomienia nowych oddziałów w 2021" - powiedział Janta w rozmowie z ISBnews.



Obecnie w Grupie Auto Partner w Polsce funkcjonuje, podobnie jak na koniec 2019 roku, 90 filii.



"Ograniczyliśmy w tym roku inwestycje z powodu pandemii i wywołanych nią obostrzeń, otwieranie nowych oddziałów w takim momencie to także problem organizacyjny, związany z przemieszczaniem ludzi i sprzętu, wolimy unikać niepotrzebnego ryzyka tam gdzie to możliwe" - dodał Janta.



Przed rozwiązaniem kwestii pandemicznych nie powstaną natomiast nowe filie zagraniczne. Dziś istnieje jedna taka filia, działająca w Czechach.



"Nasza filia w Pradze jest już rentowna, choć trwało to dłużej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Dużo się nauczyliśmy przy tej okazji, co pozwoli nam w przyszłości sprawniej realizować takie inwestycje. Rozwijamy ją i jesteśmy zadowoleni z jej działalności, jednak uruchomienie zagranicznej filii to znaczący koszt i wysiłek organizacyjny, na pewno nie będziemy go podejmować w tak niepewnym otoczeniu rynkowym" - podkreślił wiceprezes.



Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.



Piotr Apanowicz



(ISBnews)