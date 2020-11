"Szybki wynajem pierwszych dwóch biurowców i pozyskanie tak cenionego najemcy, jak Fujitsu potwierdzają potencjał biznesowy Łodzi, ale także atrakcyjność Fuzji jako miejsca do pracy, życia czy spędzania wolnego czasu. Pracujemy nad tym, by ten teren znów stał się pełnoprawną częścią Łodzi. Cieszymy się, że również Bank Pekao wierzy w jego sukces i poprzez swój udział finansowy wspiera nas w tworzeniu nowego fragmentu miasta oraz budowaniu doskonałej przestrzeni do współpracy i podejmowania codziennych zawodowych wyzwań" - powiedział dyrektor ds. finansowania w Echo Investment Grzegorz Iwański, cytowany w komunikacie.



Bank udzieli Echo Investment blisko 34 mln euro kredytu budowlanego i inwestycyjnego oraz 10 mln zł kredytu VAT. Całkowity okres finansowania kończy się 31 stycznia 2026 r., podano także.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)