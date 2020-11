Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Vivid Games odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,3 mln zł wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,46 mln zł wobec 1,98 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,78 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 5,02 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 0,41 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24,22 mln zł w porównaniu z 13,36 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,83 mln zł wobec 4,06 mln zł rok wcześniej.



"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w raportowanym okresie to blisko 7,5 mln zł, co stanowi wzrost o niemal 150% wobec III kwartału roku ubiegłego. Sytuacja spółki jest bardzo dobra. Przychody ze sprzedaży narastająco do końca III kwartału 2020 roku osiągnęły wysokość 21,5 mln zł, natomiast zysk netto przekroczył 2 mln zł. Stan posiadanej na koniec września gotówki to prawie 7 mln zł. Zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym dotyczącym Obligacji serii A przez Sąd, w dniu 5 listopada br. umożliwi nam uregulowanie zobowiązań wobec Obligatariuszy bez ryzyka dla prowadzonej działalności i perspektyw rozwoju" - czytamy w raporcie.

"W 2021 roku portfolio poszerzy się o kolejne tytuły - już zaplanowane 'Amusing Heroes', 'The Cash' oraz 'Right Swipes' na platformie mobilnej oraz m.in. 'Calm Colors', 'Gear of Heroes', 'Mayhem Combat', 'Real Boxing' na Nintendo Switch. W planach na 2021 rok mamy również testy 10 nowych gier mobilnych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,01 mln zł wobec 0,41 mln zł straty rok wcześniej.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnew)