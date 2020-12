Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka ma wszelkie zasoby potrzebne do wydobywania węgla energetycznego do 2049 r., poinformował wiceprezes Dariusz Dumkiewicz.

"Jeśli chodzi o węgiel energetyczny, potencjału, zasobów oraz koncesji wystarczy LW Bogdanka z pewnością do roku 2049. Tak że będziemy fedrować tak długo, jak długo będą warunki, jakie będą uzgodnienia z rządem i Komisją Europejską. W tym zakresie jesteśmy przygotowani do 2049 r. minimum" - powiedział Dumkiewicz podczas wideokonferencji.

"Bogdanka będzie na końcu osi czasu, jako kopalnia, która będzie wydobywać węgiel najdłużej" - wskazał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Pod koniec września br. przedstawiciele rządu i związków zawodowych podpisali porozumienie dotyczące tempa transformacji górnictwa węgla kamiennego. Zgodnie z przyjętymi zapisami, likwidacja kopalń będzie trwała do 2049 r.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)