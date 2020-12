Warszawa, 30.12.2020 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. - spółka zależna EC Będzin - w związku z brakiem porozumienia z Polską Grupą Górniczą (PGG) w kwestii zmiany warunków współpracy, 30 grudnia 2020 r. doręczyła PGG wypowiedzenie do umowy sprzedaży węgla zawartej 2 października 2017 r. z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia tj. na dzień 31.12.2022 roku, w przypadku uznania za bezskuteczne oświadczenia spółki zależnej o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego 31.08.2020 r. tj. na dzień 28.02.2021 roku, podała EC Będzin.



"Zarząd Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. zwraca uwagę, że warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na działalność spółki zależnej oraz wykonanie umowy uległy znacznej zmianie. Spółka zależna odnotowała nadmierne trudności powstałe wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła wynikające z sytuacji rynkowej i pogodowej, a także z ograniczonego zapotrzebowania na ciepło po stronie głównego odbiorcy tj. Tauron Ciepło" - czytamy w komunikacie.



Dalsze wykonywanie przez Elektrociepłownię Będzin umowy w dotychczasowym kształcie, wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami oraz nieuzasadnionymi ekonomicznie stratami wpływającymi na sytuację finansową spółki zależnej, zaznaczyła EC Będzin.



"Zarząd spółki zależnej podkreśla, że pomimo wypowiedzenia umowy, z uwagi na wypracowane relacje handlowe i dotychczasową dobrą współpracę, nadal wnioskuje do PGG o zmianę warunków umowy w odniesieniu do cen rynkowych i ugodowe porozumienie stron" - podsumowano.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



