Do obrotu zostało wprowadzonych 15 349 000 akcji serii A, B, C i 1 841 000 PDA serii D. Kurs odniesienia akcji i PDA wynosił 25 zł.



O godz. 9:30 kurs akcji rósł o 48% i osiągnął poziom 37 zł.



Oferta publiczna obejmowała 3 221 645 akcji, w tym: 1 841 000 nowych akcji serii D, 1 380 645 akcji dotychczasowych serii A.



Cena emisyjna została ustalona na 25 zł, co oznacza, że do spółki trafiło około 45 mln zł, a wartość całej oferty wyniosła przeszło 80 mln zł.



"Cały proces IPO, jak i jego finał uważamy za sukces. Pozyskaliśmy ok. 45 mln zł, które w sposób istotny powinny się przyczynić do naszego dalszego rozwoju. Kwota ta pozwoli na realizację naszych najważniejszych celów biznesowych. Przede wszystkim posłuży do powiększenia oferty produktowej i wzmocnienia świadomości na tych rynkach, na których już jesteśmy obecni. W przyszłości pozwoli także na wejście na nowe rynki oraz realizację innych celów biznesowych, które już sobie wyznaczyliśmy albo też wyznaczymy sobie w okresie późniejszym" - powiedział prezes Answear.com Krzysztof Bajołek podczas uroczystości debiutu.



Dominującą część oferty Answear.com stanowią marki premium (Tommy Hilfiger, Guess Jeans, CK, Diesel, G-Star, Red Valentino, DKNY) oraz marki denimowo-streetwearowe (Pepe Jeans, Levi's, Lee, Wrangler, Dr.Martens, Quicksilver, Roxy). Całość oferty dopełniają marki sportowo-outdoorowe (Adidas, Nike, Puma, New Balance, Columbia, Jack Wolfskin, Helly Hansen), popularne marki z segmentu ekonomicznego (Mango, Gap, Vero Moda, Jack&Jones), oraz marka własna Answear LAB.



Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Sklep oferuje około 90 tys. produktów z ponad 350 światowych marek.



