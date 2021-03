"Analizując rynek, dostrzegliśmy coraz silniejszy trend związany ze wzrostem popularności roślin doniczkowych w domach. Moda na dekorowanie mieszkań roślinnością istotnie zwiększyła się wraz z nastaniem pandemii i pracy zdalnej. Dłuższe przebywanie w domach przekłada się na częstsze remonty czy uzupełnianie przestrzeni designerskimi dodatkami lub roślinnością" - powiedział prezes Plantwear Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.

Za pośrednictwem platformy Just Plants Plantwear pilotażowo rozpoczyna sprzedaż online wybranych okazów roślin na terenie całej Polski. W przyszłości spółka zamierza regularnie rozwijać bazę dostępnego asortymentu, a w kolejnym kroku wejść z platformą także na rynki zagraniczne.

"Staramy się wyjść z produktem, który nie był wcześniej powszechnie dostępny w kanale online. Wygoda i oszczędność czasu to dla klienta główne argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem. W JustPlants klient dostaje wszystko to czego potrzebuje: roślinkę w idealnej doniczce z dołączoną 'instrukcją obsługi', co szczególnie ułatwia obycie z zielenią dla osób w tym niedoświadczonych. Dodatkowo, aby ułatwić logistykę stworzyliśmy autorskie, specjalnie zaprojektowane opakowanie, dzięki któremu roślina dojedzie do swojego właściciela w stanie nienaruszonym" - dodał Pyrzyk.

Równolegle, Plantwear prowadzi zaawansowane prace związane z uruchomieniem sklepów Plantwear oraz Giftbay w języku niemieckim, skierowanych do klientów z Niemiec oraz Austrii. Jako pierwszy w tych krajach zacznie działać serwis Giftbay. Dodatkowo, już niedługo planowane jest wprowadzenie personalizowanych upominków na platformy Ebay oraz Amazon, podano także.

Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.

(ISBnews)