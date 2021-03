"Kontynuujemy wzrosty naszych przychodów i jesteśmy pełni optymizmu na cały 2021 rok. Zapotrzebowanie na sprzęt IT jest wciąż bardzo duże, co będzie miało odzwierciedlenie również w naszych wynikach. Asbis jest w stanie sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na sprzęt związany z cyfrową transformacją. Infrastruktura IT jest coraz bardziej nowoczesna i wydajna, a technologia rozwija się w bardzo szybkim tempie, dlatego oczekuje się, że w ciągu kilku najbliższych lat potrzeby inwestycyjne w zakresie nowych technologii będą wciąż utrzymywały się na wysokim poziomie. Asbis chce odegrać w tym procesie znaczącą rolę, co jest możliwe dzięki szerokiej ofercie produktów, silnej pozycji, bardzo dobrym relacjom z vendorami oraz wiarygodności, którą mamy wypracowaną na naszych rynkach" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

"W lutym wszystkie nasze linie produktowe odnotowały wysokie wzrosty sprzedaży. Również sprzedaż na wszystkich naszych rynkach wzrosła. Oprócz klasycznej dystrybucji obsługujemy sporo dużych projektów infrastrukturalnych oraz związanych z budową centrów danych. Projekty z tych sektorów realizujemy obecnie na wszystkich naszych rynkach, m.in. Rosji, Rumunii, obszarze Morza Adriatyckiego czy na Białorusi. Bardzo dobrze rozwija się też nasza działalność w Polsce, która przebiega zgodnie z planami ustalonymi na początku roku" - dodał Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,37 mld USD w 2020 r.

(ISBnews)