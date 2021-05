"Obwodnica Suchowoli realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca (firma Budimex) ma zaprojektować, uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, a następnie wybudować 15-kilometrową trasę. Droga ma być gotowa w drugim kwartale 2025 roku. Wartość kontraktu to 249,14 mln zł. Jest to już 17 podpisana w tym roku umowa. Łączna długość zadań, na które podpisaliśmy umowy od stycznia br. wynosi 234,6 km, a ich wartość to blisko 6,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Obwodnica będzie częścią drogi krajowej nr 8 i od strony wschodniej ominie Suchowolę oraz szereg mniejszych miejscowości, tj. Zagórze, Wysokie, Skindzierz, Chodorówkę Nową, Poświętne oraz Krzywą. Tym samym wyprowadzi z nich ruch tranzytowy, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Obwodnica Suchowoli rozpocznie się około 12 km na południe od miasta, rondem zlokalizowanym pomiędzy miejscowościami Kumiała i Zagórze. Jej koniec, zlokalizowany 2 km na północ od Suchowoli, stanowić będzie włączenie w istniejącą drogę krajową nr 8 na wysokości miejscowości Głęboczyzna i skrzyżowania z drogą gminną nr 103480B, podano także.

Obwodnica będzie drogą jednojezdniową, z pasami ruchu o szerokości 3,5 metra, dostosowaną do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. W ramach obwodnicy Suchowoli powstanie pięć skrzyżowań, w tym cztery typu rondo, ponad 180-metrowa estakada, pięć mostów w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz dwa w ciągu dodatkowych jezdni, które zostaną wybudowane w ramach tego zadania. Powstanie też dziewięć wiaduktów, przejścia dla zwierząt oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

GDDKiA przypomina, że w województwie podlaskim powstanie pięć nowych obwodnic. Na listę zadań z Programu budowy 100 obwodnic w województwie podlaskim wpisano budowę: obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8, Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8, Białobrzegów w ciągu drogi krajowej nr 8, Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 i Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)