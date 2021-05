"Oczekiwany powrót do 800k aktywnych kart w październiku 2021; większe ryzyko tempa odbudowy vs. 2020 z uwagi na długi okres zamknięcia branży (8 miesięcy). B2C: oczekiwana liczba karnetów w 4Q21 mniejsza o ok. 20% vs. pre-Covid 19" - czytamy w outlooku na II półrocze br. dla Polski przedstawionym w prezentacji wynikowej.

Liczba aktywnych kart w Polsce wyniosła ok. 411 tys. w lutym, ok. 437 tys. w marcu, ok. 416 tys. w kwietniu i ok. 399 tys. w maju, podano także.

"[W II kw. br.] Otwarcie siłowni i basenów od 28 maja. 122 kluby własne otwarte 28 maja, otwarcie pozostałych klubów w kolejnych miesiącach. Ok. 3 800 otwartych obiektów partnerskich (28 maja)" - czytamy dalej w prezentacji.

Oczekiwania na II półr. odnośnie segmentu Zagranica to m.in.: powrót do 300 tys. aktywnych kart w październiku 2021; podobnie jak w Polsce, większe ryzyko tempa odbudowy vs. 2020 oraz przygotowania do wejścia do Turcji (budżet pierwszej fazy projektu: ok. 2 mln euro), wymieniono także.

"Naszym celem jest odbudowa bazy kart w Polsce i na rynkach zagranicznych. Branża fitness działa ponownie w Czechach, Bułgarii i na Słowacji, a od dziś także w Polsce, gdzie otwieramy zdecydowaną większość naszych klubów. W najbliższych miesiącach chcemy realizować działania, które pozwolą nam zwiększyć wolumen kart do poziomu z października ubiegłego roku. W związku z tym wzmocniliśmy komunikację marketingową i uruchomiliśmy m.in. Letnią Grę, która zachęca użytkowników MultiSport do korzystania z obiektów sportowych" - powiedział członek zarządu Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.

Zapowiedział, że wkrótce startuje także kampania marketingowa promująca różnorodne dyscypliny sportowe oraz edukująca klientów i użytkowników w zakresie bezpiecznego powrotu do ćwiczeń. W I kw. grupa pracowała także nad nowym produktem MultiLife i placówkami Zdrofit Zdrowe Miejsce, które uzupełniają ofertę wybranych klubów o usługi fizjoprofilaktyki.

"Ograniczenia w działalności branży sportowej w Polsce oraz na innych rynkach, na których działamy, skłoniły nas do przyspieszenia prac nad dywersyfikacją oferty, a także optymalizacji kosztów i zabezpieczenia płynności w grupie. Dzięki temu mamy mocną pozycję bilansową, a dług netto na koniec pierwszego kwartału jest lekko poniżej poziomu z grudnia 2020 roku. Biorąc pod uwagę, że nasza działalność była objęta lockdownem przez trzy z czterech ostatnich kwartałów, uznajemy to za niewątpliwy sukces" - podsumował.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)