"Zarząd Arctic Paper S.A. jednocześnie informuje, że w związku z wypłatą kredytów doszło do:

1. całkowitej spłaty dotychczasowego zadłużenia spółki z tytułu umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 9 września 2016 r. (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy spółką jako kredytodawcą, podmiotami zależnymi od spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, jako poręczycielami oraz konsorcjum banków w składzie: BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. jako upoważnionymi głównymi aranżerami i kredytodawcami, Santander Bank Polska S.A. jako agentem oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako agentem zabezpieczenia [...] oraz

2. zamknięcia i całkowitego rozliczenia kwoty zamknięcia z tytułu transakcji zabezpieczających przed wahaniami stóp procentowych (irs) zawartych w związku z poprzednią umową kredytów (umowy hedgingu)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, wraz ze spłatą zadłużenia spółki z tytułu poprzedniej umowy kredytów, umów hedgingu oraz wcześniejszym wykupem wszystkich obligacji serii A wygasły wszelkie zabezpieczenia ustanowione przez spółkę oraz podmioty zależne od spółki: Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Munkedals oraz Arctic Paper Grycksbo w związku z umową pomiędzy wierzycielami zawartą pomiędzy spółką, Thomasem Onstadem, Santander Bank Polska, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska oraz innymi stronami, wskazano również.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)