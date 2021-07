Reklama

"Na mocy umowy Semitronics pełnić będzie rolę dystrybutora rozwiązań technologicznych XTPL na rynku brytyjskim i irlandzkim. Współpraca ma na celu wsparcie emitenta w znalezieniu coraz szerszych zastosowań dla technologii oraz produktów spółki w centrach B+R, jednostkach naukowych oraz korporacjach technologicznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, partnerstwo przyczyni się także do zwiększenia świadomości i rozpoznawalności rozwiązań XTPL wśród globalnych graczy na rynku.

Jak wskazuje XTPL, rynek brytyjski jest jednym z największych potencjalnych odbiorców jej technologii w Europie i - w ocenie zarządu - zawarcie umowy dystrybucji ułatwi komercjalizację technologii rozwijanej przez nią na tym rynku.

Semitronics to firma, która powstała w 2013 roku we współpracy z Semimetrics Ltd., na potrzeby obsługi rosnącego w Wielkiej Brytanii rynku elektroniki drukowanej, elastycznej, półprzewodników, nanotechnologii i fotowoltaiki. Podmiot ten specjalizuje się w technologiach addytywnych i wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi elektroniki drukowanej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

