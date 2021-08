Reklama

"Po bardziej szczegółowej analizie czerwcowych decyzji stwierdziliśmy, że wypłata zaliczki na dywidendę będzie lepszym rozwiązaniem dla akcjonariuszy spółki. Dobry manager to taki, który potrafi zidentyfikować błąd, przyznać się do niego, a następnie go naprawić. W obecnej sytuacji skup akcji byłby rozwiązaniem niekorzystnym, dlatego podjąłem decyzję o zaproponowaniu akcjonariuszom zmiany na właśnie tę formę. Będzie to rozwiązanie bardziej korzystne oraz nie generujące dodatkowych kosztów" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Pierwotnie spółka zamierzała wypłacić akcjonariuszom część zysku netto w formie skupu akcji. Movie Games planowało przeznaczyć na ten cel 1,6 mln zł.

Zysk netto Movie Games wyniósł 4,7 mln zł w 2020 roku i był rekordowym wynikiem odnotowanym w historii spółki. Największy wpływ na osiągnięcie takiego zysku miała premiera gry "Drug Dealer Simulator", która odbyła się 16 kwietnia 2020 r.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

