ClickMeeting w poniedziałkowej informacji prasowej powołuje się na dane wywiadowni gospodarczej Dun&Brandstreet, według której w Polsce działa nieco ponad 4,9 tys. firm eventowych, a branża ta jest warta 3 mld zł i odpowiada za 1,5 proc. polskiego PKB. Do tej liczby należy jeszcze dodać blisko 34 tys. firm traktujących organizację spotkań i eventów jako działalność wspomagającą ich główną aktywność.

Reklama

Według ClickMeeting, od stycznia do kwietnia 2021 r. Polacy zawiesili działalność 85 firm eventowych. W 2020 r. zawieszono 292 firmy, co w porównaniu do roku 2019 stanowi wzrost o ponad 82 proc.

Tymczasem tempo powstawania nowych firm - jak podano - "mocno wyhamowało" - w ciągu całego 2020 r. rynek ten urósł o 7,8 proc. Oznacza to spadek w porównaniu z poprzednimi latami - od 2015 do 2019 r. liczba ta wahała się między 10 a 17 proc. rocznie.

"Dodatkowo blisko połowa działających firm eventowych znajduje się w złej kondycji finansowej, z czego 20 proc. w bardzo złej" - przekazano w informacji prasowej.

Jak zauważono, mimo poluzowania pandemicznych obostrzeń branża eventowa nie rezygnuje z działalności online. Liczba wydarzeń online organizowanych w Polsce za pośrednictwem polskiej platformy do spotkań i webinarów ClickMeeting w 2020 r. wzrosła o 963 proc. Na popularności zyskały płatne webinary - rekordzista zarobił jednorazowo 57 tys. zł.

"W 2021 r. w Polsce za pośrednictwem ClickMeeting odbyło się jak na razie 10,4 tys. wydarzeń dla ponad 100 uczestników, w tym 116 dla ponad 1000. To blisko 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rekordowe spotkanie zgromadziło ponad 9 tys. osób" - podano.

Według dyrektor zarządzającej ClickMeeting Dominiki Paciorkowskiej, przyszłością branży eventowej, niezależnie od sytuacji pandemicznej, jest organizacja wydarzeń hybrydowych, dostępnych jednocześnie stacjonarnie i za pośrednictwem internetu.

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku; dostarcza rozwiązania webinarowe; udostępnia aplikację na całym świecie w siedmiu wersjach językowych.