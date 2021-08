Reklama

"Pogromcy Mitów to marka rozpoznawalna na całym świecie. Serial produkowany i emitowany na Discovery Channel do teraz posiada rzeszę wiernych widzów. Jesteśmy przekonani, że gra na podstawie tak bardzo rozpoznawalnego IP odniesie sukces sprzedażowy. Premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Celem kampanii na platformie Kickstarter jest zebranie środków na stworzenie dodatkowej zawartości do gry, a zarazem wykorzystanie serwisu jako kanału komunikacyjnego do promocji tytułu. Start kampanii już 26 sierpnia" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Kickstarter to wiodąca amerykańska platforma crowdfundingu donacyjnego. Serwis istnieje od 2009 roku, a za jego pośrednictwem finansowanie pozyskało ponad 200 tys. projektów, które zgromadziły łącznie 6 mld dolarów na rozwój od ponad 20 milionów donatorów.

"Do tej pory mieliśmy okazję zrealizować 5 kampanii crowfundingowych za pośrednictwem tego serwisu i każda zakończyła się sukcesem. Pozyskaliśmy pełną pulę środków oraz istotnie zwiększyliśmy dotarcie z tytułem wśród graczy odwiedzających serwis. Podobnie zamierzamy uczynić w przypadku Pogromców Mitów" - dodał Wcześniak.

Dotychczas finansowanie za pomocą serwisu Kickstarter pozyskiwały następujące gry Movie Games: "Lust From Beyond", "Dywizjon 303", "The Beast Inside", "Lust For Darkness" oraz "Soulblight". Produkcje pozyskały kolejno po 277 tys. zł, 74 tys. zł, 257 tys. zł, 163 tys. zł oraz 49 tys. zł. Łącznie zgromadzono prawie 820 tys. zł, a każda z kampanii przekroczyła pierwotną kwotę, podano także.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

