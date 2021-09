Reklama

"W toku oferty publicznej [...] doszło do dokonania przez subskrybentów wpłat na akcje serii E w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł w związku z należytym dokonaniem zapisu i opłaceniem 1 000 000 akcji serii E. W związku z powyższym doszło do skutecznego opłacenia i subskrybowania wszystkich oferowanych przez emitenta akcji serii E" - czytamy w komunikacie.

Zapisy na akcje oferowane trwały w dniach 8-16 września. Celem emisyjnym, na którego realizację zebrano środki jest produkcja i promocja sequela bestsellera spółki gry - "Crossroads Inn 2". Pierwszym krokiem w realizacji tego zadania będzie rozbudowa zespołu deweloperskiego emitenta. Spółka planuje wyprodukować grę "Crossroads Inn 2" w przeciągu 2 lat od daty zakończenia emisji, podkreślono.

"Sukces emisji akcji serii E oznacza, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace nad 'Crossroads Inn 2'. Jest to niezwykle ważny projekt, który pozwoli nam skokowo zwiększyć skalę naszego biznesu" - skomentował członek zarządu Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Klabater S.A. to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier We. The Revolution, Heliborne i Crossroads Inn oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Zespół developerski w tej chwili pracuje nad Moonshine Inc. Spółka oferuje również usługi portingowe przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

(ISBnews)