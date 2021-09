Reklama

"Zgodnie ze zaktualizowaną strategią rozwoju grupy kapitałowej emitenta wydawcą 'Aquapark Renovator' jest The Dust, a producentem Two Horizons (spółka zależna od The Dust)" - czytamy w komunikacie.

W grze "Aquapark Renovator" gracze będą skupiać się na renowacji przestrzeni dostępnej w parku rozrywki począwszy od miejsc takich jak recepcja, szatnie skończywszy na basenach i terenach zewnętrznych. W grze istotnym aspektem będzie również mechanika ekonomii oraz mechanika związana z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom basenów.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)