Warszawa, 03.11.2021 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź otworzył Kwaterę Południową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most, podała spółka. Inwestycję realizował Budimex.

"Kwatera Południowa stanowiąca element Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most to największa inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 roku. Rozbudowa Obiektu, mimo pandemii została ukończona 7 miesięcy przed terminem. Obiekt Żelazny Most jest teraz największym, a zarazem najlepiej monitorowanym obiektem w Europie oraz jednym z największych na świecie" - czytamy w komunikacie.

"To innowacyjne rozwiązania w trosce o bezpieczeństwo. To kluczowy element w procesie produkcji miedzi. Zrobiliśmy olbrzymi krok do tego, aby ciągle uczestniczyć i wygrywać w tej globalnej grze. Miedź ma przed sobą świetny czas. Robimy wszystko, aby go jak najlepiej wykorzystać. Nasze wyniki, inwestycje takie, jak Kwatera Południowa Żelaznego Mostu - pokazują, że robimy to dobrze" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

OUOW Żelazny Most wraz z dobudowaną do Obiektu Głównego tzw. Kwaterą Południową, zajmuje obszar ponad 2 000 ha. Zbiornik otoczony jest ze wszystkich stron zaporami ziemnymi o łącznej długości przekraczającej 20 km oraz wysokości od 54 do 76 m. W ciągu roku do obiektu trafia około 30 mln ton odpadów poflotacyjnych.

"Otwarcie Kwatery Południowej Żelaznego Mostu przybliża firmę do stania się jeszcze bardziej przyjazną środowisku. Jako minister aktywów państwowych jestem dumny z tego, że KGHM potrafi sprostać wyzwaniom, jest firmą o zasięgu globalnym i jest dobrze zarządzany. KGHM nie osiada na laurach, ciągle się rozbudowuje, staje się coraz bardziej innowacyjny, nowoczesny" - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"OUOW Żelazny Most to jeden z największych na świecie zbiorników przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów poflotacyjnych. Do jego rozbudowy o Kwaterę Południową wykorzystaliśmy nowoczesne technologie, będące gwarantem bezpiecznego i efektywnego użytkowania obiektu" - skomentował prezes Budimeksu Artur Popko.

W Obiekcie Głównym stosowana jest technologia namywu metodą "do środka". Odpady flotacyjne dostarczane są z zakładów przeróbczych hydrotransportem. Dostarczona do OUOW zawiesina odpadów kierowana jest do rurociągów rozprowadzających usytuowanych na koronie zapór obiektu, z których rurociągami zrzucana jest do jego wnętrza. Materiał gruboziarnisty wykorzystywany jest do nadbudowy kolejnych pięter OUOW. Materiał drobnoziarnisty uszczelnia dno czaszy OUOW. Obiekt wznoszony jest wyłącznie przy wykorzystaniu odpadów poflotacyjnych bez konieczności dowożenia dodatkowych materiałów, wyjaśniono w materiale

Zapora podstawowa Kwatery Południowej wybudowana została metodą "na zewnątrz" (downstream). W obszarze zapór Kwatery Południowej wykonano uszczelnienie i wybudowano warstwy drenażowe, co zapewni odbiór wody ociekającej z odpadów i jej zawrócenie do zamkniętego systemu obiegu. Nowa technologia ogranicza straty wody i infiltrację w podłoże.

Przy Kwaterze powstała stacja segregacji i zagęszczania odpadów, której zadaniem jest selekcja odpadów. Materiał gruboziarnisty zostanie wykorzystany do budowy korpusów zapór, a drobnoziarnisty, po procesie zagęszczania, zostanie zagospodarowany wewnątrz Kwatery. Wykorzystanie takiej technologii pozwala na efektywne wykorzystanie powierzchni obiektu, nie wymaga dużego akwenu, lecz jedynie niewielkiego zbiornika do ujmowania wody odciekającej z odpadów.

Zbiornik jest nieustannie monitorowany. Stały monitoring OUOW Żelazny Most obejmuje szereg procesów decydujących o bezpieczeństwie użytkowania obiektu i ewentualnych zagrożeniach dla terenów przyległych oraz środowiska.

"OUOW Żelazny Most w pełni zabezpiecza otoczenie naturalne przed wodą gromadzącą się w zbiorniku. Przy rozbudowie obiektu o Kwaterę Południową zrealizowano najbezpieczniejszy wariant konstrukcji oraz uszczelniania zapór, zarówno pod względem hydrotechnicznym, jak i środowiskowym" - podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

