"Z uwagi na wzrost kapitału obrotowego mamy dość ścisłe podejście do capeksu. Capex jest zatwierdzony, ale wszystkie inwestycje puszczamy mimo wszystko indywidualnie" - powiedział Chmielewski podczas telekonferencji.

Zaznaczył, że poza realizowaną przez Apator Powogaz inwestycją w nowy zakład, spółki grupy przyglądają się każdej inwestycji, a nawet jest zgoda na konwersję inwestycji w inne, gdyby to było uzasadnione.

"Dzięki temu chcemy utrzymać w ryzach zadłużenie, które chwilowo jest dość duże" - wyjaśnił.

"Wydajemy tylko na to, na co musimy. Jeżeli możemy pewne inwestycje przesunąć w czasie, to je przesuwamy. [50-70 mln zł] to jest poziom niezbędny, żeby firma się rozwijała" - powiedział także prezes.

W marcu br. zarząd Apatora informował, że planuje nakłady inwestycyjne w granicach 80-90 mln zł w 2022 r

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

