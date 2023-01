Reklama

"Debiut na New Connect będzie dla nas zwieńczeniem pracy ostatnich intensywnych miesięcy. Najpierw planujemy jednak przeprowadzenie rundy inwestycyjnej w kwocie 1,6 mln zł na rozwój prowadzonych projektów. Obecne warunki rynkowe na świecie co prawda nie wspierają innowacyjnych projektów, ale uważam, że na dobre, perspektywistyczne inwestycje zawsze jest miejsce na rynku. Co więcej, polski sektor biotechnologiczny i medtechowy są coraz bardziej doceniane na świecie, co widać po rosnących wycenach giełdowych rodzimych firm" - powiedział prezes Healthnomic Paweł Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Healthnomic zarejestrował w KDPW wszystkie akcje poprzednich emisji, które trafiły na rachunki maklerskie obecnych inwestorów. Z kolei w lutym tego roku spółka planuje przeprowadzenie kampanii crowdinvestingowej, w której zamierza pozyskać do 1,6 mln zł. Po zakończeniu rundy finansowej firma zacznie ubiegać się o debiut na rynku New Connect, podkreślono w materiale.

Spółka rozwija technologie medyczne do etapu komercjalizacji, następnie je sprzedaje bądź licencjonuje. Kluczowym projektem firmy jest działająca w modelu SaaS telemedyczna platforma OmniHealth, agregująca dane z urządzeń medycznych w celu postawienia diagnozy. Healthnomic pracuje także nad rozwojem aparatury współpracującej z OmniHealth. Na zaawansowanym etapie badań jest urządzenie Apnomic GX3, które przeprowadza diagnostykę chorób cywilizacyjnych. Obecnie prowadzone są prace nad poszerzeniem jego zdolności o wykrywanie kolejnych chorób.

"Bardzo wierzymy w rozwój naszej platformy. Pandemia, galopująca inflacja i koszty pracownicze są motorem napędowym wzrostu rynku. Świat dąży do poprawy wydajności pracy lekarzy i wydolności systemu opieki zdrowotnej. Już w 2027 r. globalna wartość branży telemedycznej ma wynieść niemal 400 mld USD, przy średnim wzroście wynoszącym około 25% w ciągu najbliższych lat. Platforma OmniHealth, rozwijana w oparciu o naszą technologię, ale także integrująca inne urządzenia, ma w mojej ocenie bardzo dobre perspektywy" - wskazała dyrektor ds. medycznych firmy dr n. med. Aleksandra Jarecka-Dobroń.

Healthnomic jest hubem technologii do diagnostyki chorób cywilizacyjnych, opartym o autorskie rozwiązania, wspierane algorytmami AI. Spółka opracowuje również rozwiązania terapeutyczne dla wybranych chorób. Firma rozwija technologię do etapu komercjalizacji, a następnie sprzedaje ją bądź licencjonuje.

