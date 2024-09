Kredyt 0% – czy zostanie wprowadzony?

Kwestia wprowadzenia kredytu 0% jest obecnie przedmiotem gorących dyskusji w kręgach rządowych. Wachnicka zaznaczyła, że nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji co do ostatecznego kształtu programu, a także czy zostanie on w ogóle wprowadzony. W ramach sektora bankowego panuje przekonanie, że taki program wsparcia nabywania mieszkań jest potrzebny, jednak wymaga on starannego zaplanowania i kalibracji, aby rzeczywiście przyniósł korzyści najbardziej potrzebującym.

Wachnicka zwróciła uwagę, że program powinien być skierowany do osób, które mają trudności z uzyskaniem kredytu na warunkach komercyjnych, np.

z powodu braku wkładu własnego. Ważne jest, aby uniknąć sytuacji, w której beneficjenci mogliby spłacać kredyt komercyjny, ale decydują się na kredyt preferencyjny, jak miało to miejsce w przypadku „Bezpiecznego Kredytu 2%”.

Wpływ Kredytu 0% na sektor bankowy

Jeśli program kredytu 0% zostanie wprowadzony, sektor bankowy będzie jego głównym dystrybutorem. Wachnicka podkreśliła, że banki są gotowe do wdrożenia programu, ale apelują o dłuższe vacatio legis niż w przypadku „Bezpiecznego Kredytu 2%”, aby uniknąć problemów logistycznych i zapewnić płynne funkcjonowanie programu we wszystkich bankach od samego początku.

Rola banków w finansowaniu dużych inwestycji Wachnicka odniosła się także do roli sektora bankowego w finansowaniu dużych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny (CPK), rozwój energetyki jądrowej, czy inwestycje związane z wodorem. Sektor bankowy już teraz mocno angażuje się w finansowanie projektów OZE i jest gotowy do wsparcia transformacji energetycznej w Polsce. Wachnicka zaznaczyła, że ostateczne decyzje banków będą zależały od jasnej strategii dotyczącej miksu energetycznego Polski oraz odpowiednich regulacji prawnych.

Banki są również zainteresowane finansowaniem nowych technologii, takich jak wodór, choć obecnie jesteśmy na etapie testowania różnych rozwiązań.

Wachnicka podkreśliła, że banki są gotowe do zaangażowania w te projekty, jednak czekają na ich komercjalizację i uregulowanie prawne.

Potrzeba jasnych regulacji i strategii

Zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, jak i dużych inwestycji energetycznych, banki oczekują jasnych regulacji prawnych oraz spójnej strategii dotyczącej przyszłości energetycznej kraju. Wachnicka wyraziła nadzieję, że banki będą mogły odegrać kluczową rolę w procesie dekarbonizacji i transformacji energetycznej w Polsce, wspierając przedsiębiorstwa w dostosowaniu się do nowych wymogów.