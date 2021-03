"Gra 'Ultimate Hunting' to realistyczny symulator polowań, skierowany do fanów gier outdoor, adventure & hunting. Aktualnie na rynku nie mamy zbyt wielu produkcji tego typu. UH to nasz priorytetowy projekt, który ma konkurować bezpośrednio z popularnym tytułem - 'The Hunter: Call of the Wild'. PC-towa wersja gry przyniosła jej twórcom ponad 100 mln zł przychodu. To dowód na to, że tematyka polowań ma swoją szeroką grupę odbiorców, a rynek oczekuje takich projektów. Zakładamy, że 'Ultimate Hunting' będzie najbardziej kompleksowym i rozbudowanym symulatorem polowań jaki powstał w ciągu kilku ostatnich lat" - powiedział COO Ultimate Games Rafał Jelonek, cytowany w komunikacie.

W "Ultimate Hunting" gracz wcieli się w trapera, który podczas podróży po odległych zakątkach świata będzie wykonywał zadania dotyczące poznawania lokalnej flory i fauny oraz polowania na wyjątkowe gatunki zwierząt występujące tylko na danej mapie. Dodatkowo gracz będzie mógł eksplorować dowolnie tereny i docierać do ciekawych miejsc, które pozwolą mu poznać zwyczaje zwierząt i udoskonalić swoje umiejętności tropicielskie w tzw. trybie free-hunt. W trybie early acces, którego udostępnienie planowane jest na 2022 rok, gracz będzie miał do dyspozycji rezerwat afrykański i amerykański, podano.

"Ultimate Hunting' to bardzo duże przedsięwzięcie, które wymaga od nas sporego nakładu pracy, czasu, wiedzy, konsultacji oraz budżetu. Szacujemy, że produkcja tytułu wyniesie między 3, a 5 mln zł. To obecnie najdroższa gra w grupie kapitałowej Ultimate Games. Idea rozgrywki jest zbliżona do 'Ultimate Fishing Simulator', z tą różnicą, że zostanie przeniesiona do środowiska lądowego. Co ważne, 'Ultimate Hunting', oprócz wersji na PC, będzie także dostępny na konsolach i urządzeniach virtual reality. Na rynku nie ma projektu AA/AAA, który oferuje graczom wcielenie się w rolę myśliwego w wirtualnej rzeczywistości. To na pewno wyróżnik naszej gry" - dodał Jelonek.

Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 4. W celu podniesienia jakości projektu, przed jego pełną premierą spółka nie wyklucza przeniesienia Ultimate Hunting na silnik Unreal Engine 5, podano także.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)