Odpowiedzialni pracownicy - specjaliści i eksperci w swoich dziedzinach, precyzyjna organizacja, inwestycje w badania i rozwój, bieżąca analiza rynkowych trendów i naukowych odkryć. Pion „B&R” (Badania i Rozwój) jest sercem Hasco-Lek S.A. To w nim powstają formulacje, dzięki którym w późniejszym etapie tworzymy coraz to bardziej zaawansowane produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki i suplementy diety. Zaangażowanie kapitału w badania ma dla nas strategiczne znaczenie, dzięki temu możemy pracować na najnowocześniejszym sprzęcie i technologii, poszerzać laboratoria oraz stale podnosić kwalifikacje naszych pracowników.

Może Pan zobrazować skalę inwestycji w badania i rozwój?

Fundusze własne oraz pozyskiwane granty przyczyniły się w ostatnich latach do dwukrotnego wzrostu powierzchni naszych wszystkich laboratoriów. Rozwój w obszarze badań w dużej mierze zależy od sprzętu i wyposażenia, dlatego postanowiliśmy skoncentrować się nie tylko nad poszerzeniem zaplecza badawczego o nową powierzchnię, ale też na zakupie nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń jak m.in. sond działających w podczerwieni i analizujących wielkość i rozkład cząsteczek. Zastosowanie ich w metodach detekcji, umożliwia śledzenie postępu reakcji w reaktorze w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie nie jest stosowane w sposób standardowy w produkcji wielkoskalowej. Jego wykorzystanie posiada duży potencjał w zakresie minimalizacji zanieczyszczeń oraz zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa całego procesu. Tym samym wpływa na końcową efektywność syntezy substancji farmaceutycznych – czyli aktywnych substancji do produkcji leków (API). Inwestycja w specjalistyczną aparaturę pomogła zniwelować pojawiające się w przeszłości trudności, które miały miejsce na każdym etapie badań – wymagały ponownych analiz, które były kosztowne i czasochłonne. Teraz mamy gwarancję, że dokonane przez nas pomiary są nie tylko szybkie, ale również są niemal bezbłędne.

Jaka jest droga od projektu do sprzedaży?

Projekt staje się wspólnym celem, gdy współpracownicy utożsamiają się z nim. W Hasco-Lek wszyscy „gramy do jednej bramki”, a to z pewnością wpływa na skuteczne realizowanie zadań, a tym samym sprawny przebieg prac zespołów z różnych obszarów. Kluczową rolę odgrywa również elastyczność i szybkość reakcji w obliczu pojawiających się trudności. Oczywiście dużo wcześniej przewidujemy i szacujemy ryzyka oraz wprowadzamy usprawnienia by im zapobiec.

Aby produkt mógł bezpiecznie trafić do aptek, potrzebna jest praca ekspertów z wielu obszarów. To zarówno pracownicy B&R, ale również działów rejestracji leków, zapewnienia jakości, produkcji, zakupów, marketingu. Na końcowym etapie zaś to wysiłek sił sprzedaży, ale również szeregu specjalistów odpowiedzialnych za dystrybucję oraz całą logistykę, w tym zapewnienie bezpieczeństwa w przechowywaniu i transporcie leków. W Grupie Hasco podmiotem odpowiedzialnym za to zadanie jest hurtownia farmaceutyczna - PCF Procefar Sp. z o.o.

