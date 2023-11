Środowisko start-upów technologicznych było zawsze silnie reprezentowane podczas Singapore Fintech Festival, największego globalnego spotkania świata finansów, technologii i polityki. Teraz jest podobnie: wśród 70 tys. uczestników wydarzenia aż 10 tys. stanowią twórcy fintechów. Nie mogło wśród nich zabraknąć reprezentantów Polski.

Algolytics pokazał swe innowacyjne rozwiązania oparte na Location Intelligence, analityce predykcyjnej, Machine Learning, Big Data i Stream Based Modelingu podczas Demo Day, jednego z kluczowych wydarzeń SFF 2023. Polski fintech jest jednym z dziewiętnastu światowych i zaledwie dwóch europejskich finalistów prestiżowego konkursu Global FinTech Hackcelerator organizowanego przez MAS, innowacyjny singapurski bank centralny, we współpracy z AISG, prężnym ośrodkiem rozwoju sztucznej inteligencji.

Od trzech lat partnerem strategicznym i organizatorem europejskiej edycji Hackceleratora, łączącego start-upy z branży fintechowej na Starym Kontynencie z rynkiem singapurskim, jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Accelpoint, naszym akceleratorem start-upów. Co roku wyłania też w konkursie pięć start-upów, które mogą się pokazać w polskim pawilonie na SFF. W tym roku są to 1Strike, Vintom, inStreamly, Self Learning Solutions i Lukka Coinfirm.

Prężny polski sektor finansowy napędzany technologicznymi innowacjami reprezentuje na SFF zespół Biura Innowacji PKO Banku Polskiego na czele z Markiem Myszką.

Obszerne relacje z SFF 2023 w serwisach: Forsal.pl i GazetaPrawna.pl.