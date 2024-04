BIK: W marcu br. firmy pożyczkowe udzieliły o 251 proc. więcej pożyczek niż przed rokiem

W marcu 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie prawie 1,19 mln nowych pożyczek o wartości ponad 1,7 mld zł. To wzrost w stosunku do marca 2023 r. o 251 proc. pod względem liczby oraz o 110 proc. pod względem wartości udzielonych pożyczek – podało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej.