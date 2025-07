Nowy wymiar współpracy z Francją. Polski biznes na tym zyska

„Traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską” został podpisany 9 maja w Nancy, mieście symbolicznym dla wzajemnych relacji, przez prezydenta Emmanuela Macrona i premiera Donalda Tuska.

Francuzi w czołówce inwestorów zagranicznych

Jak zauważa Valéry Gaucherand, wkład inwestorów francuskich w rozwój polskiej gospodarki już dziś jest znaczący.

– Firmy francuskie działają w perspektywie długoterminowej. De facto 50 proc. zysków reinwestują w Polsce, przy czym nie chodzi wyłącznie o inwestycje finansowe, ale też o cyfryzację, automatyzację, robotyzację, badania i innowacje oraz rozbudowę zakładów produkcyjnych – mówi prezes CCIFP.

Jak wylicza, łączna wartość inwestycji francuskich sięgnęła około 113 miliardów złotych, co plasuje przedsiębiorców z tego kraju w pierwszej czwórce inwestorów zagranicznych w Polsce. Przekłada się to bezpośrednio na 227 tysięcy miejsc pracy, a liczba ta wciąż rośnie. Około 27 proc. inwestycji francuskich przypada na sektor przemysłowy, 18 proc. na handel, a 24 proc. na IT i telekomunikację, technologie i usługi. W tym ostatnim obszarze Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce. Co ważne, tempa nabierają również polskie inwestycje we Francji. Ich wartość podwoiła się w ciągu ostatnich 5 lat, a najlepszym przykładem są przedsięwzięcia InPostu czy Comarchu – dodaje Valéry Gaucherand.

Wskazuje również, że rozwijające się relacje polsko-francuskie mają znaczenie dla wzmacniania pozycji gospodarczej Europy, jej zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności.

Perspektywiczny rynek kosmetyków

Prezes podkreśla, że inwestycje francuskie są bardzo zróżnicowane, co odzwierciedla dobrą kondycję polskiej gospodarki. Dotyczy to również sytuacji na rynku kosmetycznym, piątym pod względem wielkości w Unii Europejskiej.– L'Oréal przyczynia się do rozwoju branży, jest wieloletnim inwestorem w Polsce, obecnym tu od ponad 30 lat. Jesteśmy zdecydowanie liderem branży beauty – zatrudniamy dziś bezpośrednio 1400 osób a pośrednio 17 tysięcy. Fabryka w Kaniach pod Warszawą jest największym na świecie zakładem L'Oréal pod względem produkcji, wytwarzając 450 mln sztuk kosmetyków rocznie, przy zastosowaniu innowacyjnego i zrównoważonego modelu obejmującego recykling 100 proc. wody do użytku przemysłowego – opowiada Valéry Gaucherand.

Jak kształtują się perspektywy współpracy polsko-francuskiej? Na jakie bariery napotykają inwestorzy zagraniczni w naszym kraju? Co wyróżnia polski rynek kosmetyczny? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.