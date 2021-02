Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 154,2 mln zł wobec 1 123,9 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 431,7 mln zł wobec 336,4 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 682,3 mln zł w IV kw. wobec 580,8 mln zł rok wcześniej. Bank podał, że koszty osobowe IV kw. 2020 roku uwzględniają 29,4 mln zł rezerwy na kontynuację projektu optymalizacji detalicznej sieci dystrybucji.

Bank podał również, że w IV kwartale 2020 roku zmieniono założenia w modelu szacowania rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, w tym m.in.: uwzględniono nowy scenariusz oparty na ugodach, który jest zgodny z propozycją przedstawioną w grudniu 2020 przez KNF, oraz zwiększono liczbę prognozowanych spraw spornych, które mogą zakończyć się unieważnieniem umowy.

Jak wynika z prezentacji, przeciwko bankowi toczyło się 450 spraw sądowych związanych z umowami kredytów w złotych indeksowanymi kursem CHF na koniec IV kw. 2020 r. wobec 360 spraw kwartał wcześniej i 156 spraw w IV kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 186,59 mld zł na koniec IV kw. 2020 r. wobec 158,61 mld zł na koniec IV kw. 2019.

W I-IV kw. 2020 r. bank miał 1 337,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za cztery kwartały 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

- wynik na działalności podstawowej wzrósł o 7,3% do 6 214,6 mln zł, w tym: wynik z tytułu odsetek wzrósł o 5% do 4 541,8 mln zł, o wynik prowizyjny poprawił się o 14% do 1 528,4 mln zł,

- marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,63% w porównaniu z 2,95% w ub.r.,

- koszty ogółem wzrosły o 10,6% do 2 762,5 mln zł,

- wynik przed kosztami ryzyka spadł o 4,1% do 2 716,3 mln zł,

- odpisy na oczekiwane straty kredytowe wzrosły o 40,1% do 804,6 mln zł,

- zysk brutto spadł o 15,3% do 1 911,7 mln zł,

- zysk netto spadł o 19,4% do 1 337,6 mln zł,

- zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 7,6% w porównaniu z 11,6% w ub.r.,

- wskaźnik koszty/przychody wyniósł 44,5% w porównaniu z 43,1% w ub. r.,

- łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,72% w porównaniu z 16,87% w ub.r." - czytamy w raporcie.

Bank podał w prezentacji, że w 2020 r. zaraportował szacunek negatywnego wpływu nieprzewidzianych obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy w wysokości 255-305 mln zł. Koszty regulacyjne banku w 2020 roku wzrosły o 83,6 mln zł (+38% r/r) do 302 mln zł, natomiast negatywny wpływ zmian założeń makroekonomicznych w całym 2020 roku wyniósł 242,5 mln zł, co przełożyło się na wyższy koszt ryzyka.

Koszty ryzyka łącznie z kosztami ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych wyniosły 322,5 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 164,4 mln zł rok wcześniej, zaś w całym roku wyniosły 1 074,9 mln zł wobec 605,5 mln zł rok wcześniej. Bank zwiększył rezerwę portfelową na kredyty hipoteczne w CHF w IV kwartale 2020 roku o 239,9 mln zł. Na koniec 2020 roku saldo rezerw na portfel kredytów aktywnych wynosi 300 mln zł, a dla kredytów spłaconych 11,8 mln zł, podano.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

