"Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w I kwartale 2022 roku wyniósł 713,6 mln, zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku osiągnął 512,3 mln zł w porównaniu do straty w wysokości -1 631,1 mln zł w IV kwartale 2021 roku. W I kwartale 2022 roku zarówno dochody, jak i koszty wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału" - czytamy w raporcie.

Głównymi czynnikami determinującymi wynik grupy w I kwartale 2022 roku były:

* Wyższe dochody na poziomie 2 178,6 mln zł, tj. +34,4% w porównaniu do poprzedniego kwartału, dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek, opłat i prowizji oraz z działalności handlowej.

* Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 843,9 mln zł, m.in. ze względu na zaksięgowanie rocznej składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji Bankowego Funduszy Gwarancyjnego.

* Spadek kosztów ryzyka (suma utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zysków lub strat z tytułu kredytów i pożyczek wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 268,5 mln zł, czyli 89 punktów bazowych w porównaniu do 98 punktów bazowych kwartał wcześniej.

* Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, poniesione w I kwartale 2022 roku, wyniosły 192,8 mln zł.

* Niższy podatek od pozycji bilansowych grupy względem IV kwartału 2021 roku w wysokości 159,8 mln zł.

* Wzrost zysku netto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) o 77,5% w porównaniu do IV kwartału 2021 roku, ROE netto na poziomie 23,7%.

* Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się we:

- wzroście bazy klientów detalicznych do 5 543,1 tys. (+29,3 tys. klientów w porównaniu do końca 2021 roku),

- wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 31 898 klientów (+583 klientów w porównaniu z końcem 2021 roku), wymieniono w informacji.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 499,34 mln zł wobec 946,9 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 597,99 mln zł wobec 468,06 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) grupy wyniósł w I kw. br. 38,7% wobec 36,7% kwartał wcześniej, ROE netto sięgnął odpowiednio: 15% wobec -42,5%, a ROA netto: 1% wobec -3,1%.

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w I kwartale 2022 roku obniżył się w porównaniu do końca 2021 roku. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2022 roku wyniósł 15,9%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 13,5%. W omawianym okresie nastąpił spadek funduszy własnych, spowodowany ujemną wyceną aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, uwzględnieniem odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek za I kwartał 2022 roku oraz uwzględnieniem wpływu przekroczenia progu, o którym mowa w art. 49 Rozporządzenia CRR" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 204,91 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

"Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2022 roku wyniosła 123 443,6 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 5 388,7 mln zł, tj. 4,6%. Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 51 480,2 mln zł, czyli o 3 644,2 mln zł, tj. 7,6%. Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec grudnia 2021 roku o 1 877,5 mln zł, tj. 2,6% i wyniósł 75 121,5 mln zł" - napisano w raporcie.

Marża odsetkowa w I kw. br. wyniosła 3,2% wobec 2,4% kwartał wcześniej. Wskaźnik NPL nie zmienił się wobec poprzedniego kwartału i wyniósł 3,9%.

"W I kwartale 2022 roku zobowiązania wobec klientów wzrosły w stosunku do końca ubiegłego kwartału o 4 808,1 mln zł, tj. 3%. Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 5 934,1 mln zł, tj. 12,7% w ujęciu kwartalnym i na koniec marca 2022 roku wyniosły 52 782,7 mln zł. Zobowiązania wobec klientów indywidualnych spadły w omawianym okresie o 1 272,6 mln zł, tj. 1,1% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 111 173,6 mln zł. W konsekwencji wskaźnik Kredyty/depozyty wzrósł do 74,9% w porównaniu do 73,8% na koniec 2021 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 514,11 mln zł wobec 315,09 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)