Kampanię społeczną przygotowało Ministerstwo Ochrony Środowiska ze Strażą Przybrzeżną. Udział tej formacji w inicjatywie wynika z obaw, że wiele maseczek i jednorazowych gumowych rękawiczek trafi do morza jako niebezpieczne odpady.

Właśnie na wybrzeżu nakręcono krótki film, w którym znany włoski aktor Enrico Brignano gani osoby wyrzucające środki ochrony na ulice i zachęca do tego, by wrzucać je do kontenerów na odpady nienadające się do przetworzenia.

Wcześniej w związku z zaśmiecaniem ulic w Rzymie stołeczne władze wprowadziły karę do 500 euro za wyrzucenie maseczki lub rękawiczek na chodnik, jezdnię czy na trawnik.

Szacuje się, że codziennie we Włoszech wyrzucanych jest 37,5 miliona maseczek i 80 milionów rękawiczek.