Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa frakcja odpadów. Teraz tekstylia, bo o nich mowa, nie mogą trafiać do kontenerów z odpadami zmieszanymi, co do końca ubiegłego roku było dopuszczalne.

Gdzie wyrzucać tekstylia?

Organizacja zbiórki tekstyliów to zadanie każdej gminy, które zobowiązane są ustanowić przynajmniej jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tak zwany PSZOK. Mieszkańcy mogą przekazać zużyte tekstylia do dowolnego takiego punktu. Chodzi tu głównie o tekstylia, które są tak zniszczone, że nie nadają się na ponownego użytku. Ubrania w dobrym stanie nadal będzie można wrzucić do kontenerów organizacji charytatywnych.

W Warszawie działają cztery takie punkty odbioru odpadów PSZOK:

ul. Płytowa 1 - Białołęka

ul. Kampinoska 1 - Bielany

ul. Zawodzie 1 – Wilanów

ul. Tatarska 2/4 – Wola

PSZOK-i są czynne w dni robocze (w godz. 11-19) oraz w soboty (w godz. 9-17).

Które tekstylia podlegają segregacji?

Zgodnie z nowymi regulacjami, obowiązkowej segregacji podlegają wszystkie tekstylia, czyli ubrania, obuwie, firany, zasłony, pościel, obrusy, koce, narzuty i itp.

Po co segregować tekstylia?

Stare ubrania, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Tekstylia, szczególnie te z tworzywa sztucznych, podobnie ja plastik, rozkładają się przez setki lat, uwalniając przy tym mikroplastik, powodujący zanieczyszczenie wody i gleby. Dane Parlamentu Europejskiego wskazują, że przeciętny Europejczyk wyrzuca około 11 kg tekstyliów rocznie, a aż 87 proc. z tekstyliów trafia na wysypiska lub do spalarni.

Dodatkowo produkcja ubrań pochłania duże ilości energii i wody.

Z tych powodów wprowadzenie selektywnej zbiórki odzieży jest jak najbardziej uzasadnione. Dzięki segregacji możliwy będzie ich recykling lub ponowne wykorzystanie. Z danych europejskich wynika, że tylko 1 proc. odzieży poddawany jest recyklingowi.

Czy nowe przepisy są zaskoczeniem? Wydaje się, że nie, ponieważ już od wielu lat duża część społeczeństwa i tak wrzucała stare ubrania do kontenerów fundacji charytatywnych gęsto rozstawionych w całym kraju.

Co grozi za złą segregację śmieci?

Za wrzucanie tekstyliów do kontenerów na odpady zmieszane lub innych grozi kara w postaci podwyższenia opłat za wywóz śmieci w wysokości od 200 proc. do 400 proc. Trzeba zatem uważać, bo już jeden błąd może sprawić, że wyższa stawka może zostać naliczona.