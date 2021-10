Marek Suski przypomniał w swym wystąpieniu, że Kongres 590 to forma promocji Polski, która po upadku komunizmu weszła szerokim frontem do globalnej gospodarki. ‒ Dziś mamy nowe otwarcie w stosunkach polsko-austriackich w ramach budowania relacji dwustronnych i na poziomie Unii Europejskiej . Średnie państwa naszego kontynentu muszą budować jak najściślejsze związki, by sprostać wyzwaniom i konkurencji ze strony światowych mocarstw gospodarczych ‒ stwierdził.

Marek Kłoczko zauważył, że dobrym zwyczajem jest, gdy doniosłym wydarzeniom politycznym, jakim jest wizyta w Polsce prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena, towarzyszą doniosłe wydarzenia gospodarcze. ‒ To wyraźny i czytelny sygnał dla biznesu , a oba nasze kraje mają sobie bardzo wiele do zaoferowania w dziedzinach digitalizacji, zielonych technologii i zdrowia ‒ powiedział prezes i dyrektor generalny KIG.

Christian Rupp, CIO, European Joint Innovation Lab eGovernment, zauważył, że digitalizacja jest ściśle związana z transformacją energetyczną i zdrowiem obywateli. ‒ W Austrii już wcześniej powiązaliśmy różne dziedziny w jeden system, by mogły być optymalnie wykorzystywane przez administrację publiczną i obywateli. To jednocześnie zarządzanie wiedzą i budowanie systemu najlepiej ją wykorzystującego ‒ powiedział prelegent.

Ulrike Domany-Funtan, General Secretary, Fit4Internet /Verein, zauważyła, że większość współczesnych profili zawodowych wymaga kompetencji cyfrowych, których brak jest obecnie wyjątkowo dotkliwy. ‒ Muszą one być standaryzowane i certyfikowane, by przedsiębiorstwom było łatwiej znaleźć wykwalifikowanych pracowników ‒ stwierdziła.

Polityka klimatyczna wyznacza ramy prawne dla przedsiębiorców, a Unia Europejska traktuje ochronę klimatu priorytetowo. Zielony Ład to strategia, która ma przekształcić Unię Europejską w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę o minimalnym wpływie na środowisko. Główne założenia to osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych w sposób zrównoważony społecznie.

Władysław Ortyl, marszałek Podkarpacia, zauważył, że zielona energia trafiła już pod strzechy i coraz więcej paneli fotowoltaicznych pojawia się na dachach domów. ‒ To ważne, by zielona energia nie była kojarzona wyłącznie z przemysłem. Projekty transformacji energetycznej oprócz elementu edukacyjnego, jakim jest uświadamianie obywatelom konieczności korzystania z czystej energii, zawierają również konkretne wsparcie finansowe - powiedział marszałek.

Michael Losch, Special Envoy for Green Industry at the Austrian Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology, powiedział, że rok 2050 jako cel osiągnięcia neutralności klimatycznej łączy Austrię, Polskę i inne państwa Unii Europejskiej. ‒ Przechodzimy do technologii opartych na wykorzystaniu wodoru na skalę przemysłową i nie tylko w mobilności. Technologie te opuściły już laboratoria i nadszedł czas na ich wdrożenie, czyli kooperację rozwiązań politycznych z gospodarką ‒ podkreślił.