Finansowe wsparcie mieszkaniowe: nawet 1800 zł co miesiąc. Dla kogo? Od kiedy?

Rząd zaakceptował projekt ustawy wprowadzającej dodatek mieszkaniowy dla szerokiej gamy służb mundurowych, mający wejść w życie z mocą wsteczną od 1 lipca 2025 roku.

Nowe świadczenie (dodatek mieszkaniowy) będzie wynosiło do 1800 zł miesięcznie i, co istotne, będzie zwolnione z podatku dochodowego. Rozwiązanie to obejmie funkcjonariuszy z różnych formacji, w tym: Policji, Straży Granicznej (SG), Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego oraz Służba Ochrony Państwa (SOP).

Przyjęty projekt ma na celu zwiększenie elastyczności w zakresie warunków zakwaterowania funkcjonariuszy oraz przeciwdziałanie problemowi odejść ze służby (zwłaszcza z policji). Nowe przepisy dają funkcjonariuszom cztery alternatywne formy wsparcia w zależności od ich potrzeb:

Świadczenie mieszkaniowe (dodatek pieniężny). Przydział lokalu mieszkalnego. Przydział kwatery tymczasowej. Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej.

Termin wejścia w życie dodatku mieszkaniowego

Choć projekt został przyjęty przez rząd w sierpniu, ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia, jednak z klauzulą zapewniającą wypłaty z mocą obowiązującą od 1 lipca 2025 roku.